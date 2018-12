Loon van 450.000 bedienden stijgt 21 december 2018

Het loon van meer dan 450.000 bedienden wordt begin januari met 2,16% verhoogd. Het gaat om het hoogste cijfer sinds 2013, toen de lonen met 2,35% werden geïndexeerd, meldt hr-bedrijf Acerta. De voorgaande jaren was er minder opslag door de lagere inflatie en de indexsprong. In 2017 was er een indexatie van 1,13%, maar in 2015 kwam de stijging op amper 0,03% uit. Behalve de 450.000 bedienden uit paritair comité 200 mogen ook de werknemers uit de voedingsnijverheid (+2,10%), de handel in voedingswaren (+2,16%), de primaire sector (+2,10%) of arbeiders en bedienden in de horeca (+2,10%) rekenen op een indexering. "Die beperkt helaas wel de marges van werkgevers om individuele loonsverhogingen door te voeren", merkt Dirk Wijns van Acerta Consult op. (FrD)

