Lookalike Kevin De Bruyne meldt zich bij politie 31 maart 2018

Case closed. De lookalike van Kevin De Bruyne die op 16 maart betrokken was bij een fietsongeluk in Leuven, heeft zich gemeld bij de politie. De student deed dat nadat hij het 'opsporingsbericht' had gelezen in deze krant. Bij het ongeval raakte één fietser gewond, maar geen van beide partijen besloot de politie te bellen. Er was dan ook geen sprake van vluchtmisdrijf, maar de politie had wel de identiteitsgegevens nodig van de man om de papierwinkel in orde te brengen. Volgens omstanders leek hij hard op Rode Duivel Kevin De Bruyne en had hij een Limburgse tongval.