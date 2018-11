Loodzware loting voor beloften op EK 24 november 2018

Mamma mia! De beloften staan op het EK voor een enorme uitdaging. Tijdens de loting in Bologna kwamen gastland Italië, vijfvoudig kampioen Spanje en Polen uit de trommel. "Twee échte toplanden", aldus bondscoach Johan Walem. "Maar het wordt interessant om te zien hoe onze spelers gaan reageren. Ze kunnen tonen dat ze klaar zijn voor het allerhoogste niveau." De beloften openen het EK op 16 juni tegen Polen, dat met Jakub Piotrowski (Genk) en Bartosz Kapustka (OHL) twee spelers uit België heeft. Op 19 juni wacht Spanje met toptalenten als Mikel Oyarzabal (Sociedad), Carlos Soler (Valencia) en Fabián Ruiz (Napoli). "De eerste match tegen Polen wordt cruciaal. Die moeten we absoluut proberen winnen", beseft Walem, die met Italië op 22 juni zijn gedroomde tegenstander treft. "Ik was er meer dan tien jaar actief - het is mijn tweede thuis. Als Italië een EK organiseert, willen ze dat ook winnen. Het wordt leerrijk voor ons." (VDVJ)

