Loods van houtbedrijf vernield na zware brand 18 februari 2019

00u00 0

Verschillende brandweerkorpsen uit de regio zijn vrijdagnacht opgeroepen voor een zware brand in een houthandel aan de Geelsebaan in Laakdal. Een van de loodsen is volledig vernield. De oorzaak is nog niet bekend.

HLN