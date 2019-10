Exclusief voor abonnees Lood in drinkwater van 15 scholen en crèches 02 oktober 2019

15 scholen en kinderdagverblijven hebben vorig jaar het advies gekregen om hun drinkwater niet langer te gebruiken voor consumptie, omdat er te veel lood in de vaak verouderde leidingen zit. "Gezond drinkwater is essentieel, zeker in openbare gebouwen gericht op kleine kinderen", zegt Vlaams Parlementslid Hannes Anaf (sp.a), die de cijfers opvroeg. "Sp.a vraagt met aandrang om de investeringen te versnellen, zodat elk kind in Vlaanderen kan genieten van gezond drinkwater." De betrokken scholen en crèches hebben allemaal beloofd dat ze zullen ingrijpen. (SPK/ARA)

