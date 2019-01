Lonken naar Japan, Morioka genoemd 03 januari 2019

Aangezien (te) veel inkomende transfers door de mand vielen, Casper De Norre naar Genk vertrekt en de interesse voor Roman Bezus, Yohan Boli en Takehiro Tomiyasu reëel is, moet STVV anticiperen om mee te kunnen blijven strijden voor de top zes. Voor de links- en de rechtsback wordt naarstig naar oplossingen gezocht. Als Tomiyasu en Bezus vertrekken, dan moeten ook zij vervangen worden. En zelfs als Boli blijft, dan nog zal er versterking in de spits nodig zijn. STVV lonkt daarbij vooral naar Japan. Morioka wordt als vervanger van Bezus genoemd. Voor het overige is het koffiedik kijken. Wat we wel weten, is dat Legear, Kotysch, Nazon, Gladon en Thallyson, jongens die weinig speelden, andere oorden mogen opzoeken. Recordaankoop Buya Turay krijgt voorlopig nog het voordeel van de twijfel.

