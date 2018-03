Longontstekingen pieken door griepepidemie 14 maart 2018

00u00 0

De griep blijft maar slachtoffers maken. In de ziekenhuizen krijgen ze nu opvallend meer patiënten binnen met een longontsteking, meldt 'VTM Nieuws'. Zo ook in het UZ Gent, waar ze mensen moeten verhuizen naar andere diensten omdat er geen plaats meer vrij is op de afdeling longziekten. Een groot deel van hen had eerst griep en kreeg daar een longontsteking bovenop. De symptomen kunnen erg op elkaar lijken: hoge koorts, rillingen en hoesten. Maar terwijl de griep viraal is en antibiotica niet werken, is dat bij een longontsteking anders. Artsen verwachten dat het aantal longproblemen nog enkele weken zal aanhouden, zelfs als de grieppiek over haar hoogtepunt heen is.