Lonen stegen in 2018 trager dan in 2017 28 juni 2019

De salarissen in België zijn vorig jaar met gemiddeld 3,36% gestegen. In 2017 waren de lonen nog met gemiddeld zowat 3,9% gestegen. Niet alleen lag de index lager, er werd ook minder extra loonsverhoging toegekend. Dat besluit hr-specialist Hudson op basis van een doorlichting van de lonen in bijna 700 bedrijven. Volgens Hudson kreeg een op de drie werknemers vorig jaar minder dan 1% opslag, of zelfs helemaal geen. Het aantal werknemers dat zijn loon met meer dan 4% zag stijgen, bedroeg 17%. In 2017 was dat nog 24%. De hr-specialist verwacht de komende jaren een gelijkaardige loonstijging. Net als vorig jaar won variabel verlonen aan populariteit. De collectieve bonus (cao 90) won alweer aan belang en ook de begin 2018 ingevoerde winstpremie werd vaker toegekend. Voorts bood de helft meer bedrijven dan in 2017 flexibele verloning aan. Werknemers kunnen dan een deel van hun brutoloon inruilen voor andere loonelementen - zoals een bedrijfswagen, fiets, smartphone of bijkomende verlofdagen.

