Lonen omhoog met 3,9% 11 juli 2018

De lonen in België zijn vorig jaar met gemiddeld 3,9% gestegen. "De grootste toename in de laatste vijf jaar", zegt hr-specialist Hudson op basis van een doorlichting van de salarissen in meer dan 750 firma's. Een groot deel is te danken aan de indexering, maar daarbovenop kenden de bedrijven nog 1,7% extra toe. Dat is het gevolg van de economische groei en de krapte op de arbeidsmarkt. "De concurrentie is sterker geworden. Daardoor komt er veel druk op het vaste salaris, zowel om talenten te behouden als om nieuw talent aan te trekken", klinkt het. In de periode 2016-2017 stegen de lonen met 2%.