Lonen omhoog in november? 07 februari 2018

De kans is reëel dat in september de spilindex wordt overschreden, waardoor de sociale uitkeringen (pensioen, werkloosheidsuitkering...) in oktober met 2% zullen stijgen. Een maand later zouden dan ook de weddes van de ambtenaren met 2% toenemen. Ook in de privésector wordt de indexering gevolgd, maar meestal met enige vertraging.