Londense unief schrapt rundvlees voor klimaatopwarming 16 augustus 2019

Goldsmiths College, onderdeel van de University of London, schrap rundvlees van het menu van zijn studentenrestaurants om de klimaatopwarming tegen te gaan. "We bevinden ons op een beslissend moment in de geschiedenis", motiveert de nieuwe rector, Frances Corner. "Als de klimaatnoodtoestand wordt uitgeroepen, mogen dat niet slechts loze woorden zijn." Het is niet de enige maatregel die de universiteit neemt. Vanaf september betalen studenten en universiteitspersoneel 10 pence (11 eurocent) op waterflessen en plastic wegwerpbekers. De inkomsten zullen rechtstreeks naar groene initiatieven van studenten vloeien. Ook komen er meer zonnecollectoren op de campus én investeert de universiteit in de aanleg van volkstuintjes.

