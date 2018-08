Londens design voor een prijsje 18 augustus 2018

00u00 0

Zopas opende in Whitechapel in de hippe Londense East End de London City Travelodge Plus, op loopafstand van Petticoat Lane Market. Travelodge is een Britse hotelketen van driesterrenhotels en London City Travelodge is de nieuwe flagship met 395 eigentijdse budgetdesign-kamers die net dat beetje meer luxe hebben.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN