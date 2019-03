Londen opgeschrikt door drie bombrieven 06 maart 2019

00u00 0

In Londen zijn gisteren op drie plaatsen bombrieven aangetroffen: in het treinstation Waterloo en in kantoorgebouwen bij de luchthavens Heathrow en London City Airport. Toen een werknemer van Heathrow de enveloppe opende, ging hij deels in vlammen op. Niemand raakte gewond. De bombrieven op London City Airport en Waterloo konden onschadelijk worden gemaakt. Het ging om "kleine, geïmproviseerde explosieven", aldus de Britse politie. Op de enveloppen kleefden Ierse postzegels, maar de politie kon gisteren nog niet zeggen of er een mogelijk verband met de Noord-Ierse heropflakkering van geweld was. Londens burgemeester Sadiq Khan riep de inwoners op "waakzaam" te zijn.