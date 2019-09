Exclusief voor abonnees Londen krijgt allereerste vaginamuseum 27 september 2019

Londen krijgt de eer om 's werelds eerste vaginamuseum te huisvesten. Oprichtster Florence Schechter hoopt "het stigma rond het vrouwelijke geslachtsorgaan weg te werken". Een penismuseum bestond al en net dat zat Schechter dwars. Ze zette een crowdfundingscampagne op poten en haalde daarmee 50.000 pond (56.000 euro) op - en dat blijkt te volstaan om op 16 november de deuren open te zwaaien. Schechter is van plan ook programma's voor kinderen te organiseren, zodat zij al op jonge leeftijd leren om over hun geslachtsdelen te praten. "Als we ons schamen voor ons lichaam, zullen we eventuele problemen ook minder snel aankaarten."

