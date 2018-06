Lommelse schepen verdacht van plofkraken: "Besmeurde bankbiljetten gevonden in Audi" Berghmans vrijgelaten, maar verdachte in plofkraakdossier KSN/MMM/BVDH/HA

28 juni 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving, Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad 1 De Krant De Lommelse schepen Anick Berghmans (sp.a) is gisteren officieel in verdenking gesteld als medeplichtige aan de recente reeks plofkraken in ons land. Volgens Het Belang van Limburg werden er besmeurde bankbiljetten aangetroffen in de Audi, die speurders gisteren aantroffen achter de woning van de 38-jarige politica.

Het voertuig met Nederlandse nummerplaat - dat verborgen zat onder een dekzeil - werd vrijwel zeker gebruikt bij minstens één van de zes plofkraken op Vlaams grondgebied, meldt Het Nieuwsblad. Officieel is dat nog niet bevestigd.

Gerechtelijk verleden

Een tip van een opmerkzame Lommelaar zette de politie afgelopen week op het spoor van Berghmans en haar tien jaar jongere drugsvriend Yannick B. (28) in het plofkraakdossier. "Iemand uit de omgeving van het koppel had gemerkt dat er rare zaken gebeurden met een zware Audi bij Berghmans thuis", vertelt een politiebron. "Hij wist dat B. een zeker gerechtelijk verleden had en had toevallig gezien dat er een zware Audi onder een dekzeil stond." Die wagen bleek van exact hetzelfde type te zijn als één van de voertuigen die opgemerkt werden na één van de plofkraken.

Iemand uit de omgeving van het koppel had gemerkt dat er rare zaken gebeurden met een zware Audi bij Berghmans thuis Politiebron

Het parket heeft een doorgedreven sporenonderzoek bevolen op de in beslag genomen Audi. Wanneer die resultaten bekend zijn, is nog onduidelijk.

Drugsfeiten

Berghmans zou fysiek niet betrokken zijn geweest bij de overvallen. Haar aandeel bij de feiten wordt nog onderzocht. De politica is gisteren in verdenking gesteld van medeplichtigheid aan diefstal met braak en bendevorming.

Naast Berghmans, die volgens gerechtelijke bronnen haar roes lag uit te slapen toen de speurders binnenvielen, werd ook haar vriend Yannick B. opgepakt. Hij kwam in het verleden al verschillende keren in contact met het gerecht voor drugsfeiten. Ook de politica zelf kreeg eerder al politie over de vloer in verband met een drugsdossier.

Anick is enorm onder de indruk door dit alles Meester Jeroen Vandenberk

Vrij onder voorwaarden

B. mocht gisteren de gevangenis verlaten zonder voorwaarden. Berghmans blijft een verdachte in het plofkraakdossier en mocht ook de gevangenis verlaten, maar onder voorwaarden. "Anick is enorm onder de indruk door dit alles", zegt haar advocaat Jeroen Vandenberk.

De politieke carrière van Berghmans lijkt intussen voorbij. "Ik denk dat het heel moeilijk wordt voor Anick om politiek actief te blijven in Lommel", citeert Het Belang van Limburg burgemeester Peter Vanvelthoven. De schepen werd gisteren op non-actief gezet.