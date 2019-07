Exclusief voor abonnees Lommelaar Ian Van Reeth wil zijn titel verlengen 13 juli 2019

Blootvoetskiën

BK IN Beieren

Voor de verandering wordt het BK blootvoetskiën 2019 niet in België, maar in Duitsland georganiseerd, op privémeer 'Fetzer See' in Beieren. Het wordt een gecombineerd meervoudig landenkampioenschap. Ook Duitsland, Nederland en Oostenrijk houden er hun nationale kampioenschappen. De titelstrijd wordt onderverdeeld in drie categorieën: slalom, figuren en springen. Per discipline mag de skiër twee keer aanzetten. Het beste resultaat telt. De 18-jarige Lommelaar Ian Van Reeth (Barefoot Beach Lommel) en Céline Vrancx (MWK Mechelen) zijn de topfavorieten. Zij kunnen hun titels in een aantal disciplines verlengen. Limburg brengt nog een aantal toppers aan de start: Peltenaar Dries Kerkhofs (22), Gunther Van Calster (29) en junior Mike Van de Ven (allen Barefoot Beach Lommel) en ook de zestienjarigen Tobe Baillien (Heusden-Zolder) en Lommelaar Jorrit Desair, allebei aangesloten bij VVW Oeterski. Alleen Ian Van Reeth en Gunther Van Calster wagen zich aan de drie onderdelen. (PLG)

