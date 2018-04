Lommel SK terug naar profvoetbal 21 april 2018

00u00 0

Nog twee speeldagen en een eindronde ta gaan, maar in eerste amateurs is alles in kannen en kruiken. Lommel SK is de enige club die over de nodige licentie beschikt en promoveert dus naar 1B. Zo behoren de Limburgers na één seizoen bij de amateurs weer bij de profclubs. (DLKB)