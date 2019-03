Lommel-OHL opener van play-downs 06 maart 2019

De kalender voor de play-downs in 1B is bekend. Lommel, OH Leuven, KSV Roeselare en Tubize nemen het vanaf 22 maart twee keer tegen elkaar op met de bedoeling de degradatie naar eerste amateur af te wenden. De club die laatste eindigt in play-off 3 degradeert. De punten werden na de reguliere competitie gehalveerd, waardoor KSV Roeselare aan de leiding gaat met 17 punten. Lommel volgt op één punt, terwijl OH Leuven en Tubize met 15 en 12 punten aan de nacompetitie beginnen. (VDVJ)

