Lombaerts verlaat oefenkamp uit voorzorg 00u00 0

Na een pijnlijke botsing was de oefenmatch tegen Stuttgart gisteren voor Nicolas Lombaerts al na vijf minuten voorbij. De verdediger spuwde bloed en trok uit voorzorg meteen richting het ziekenhuis. Daar vreesde men voor een scheurtje in de long, maar een eerste onderzoek bracht niets aan het licht. Oostende wil de verdediger nog verder laten onderzoeken en wat rust geven en dus keert Lombaerts vanochtend terug naar huis. Behoudens ongelukken kan hij de groepstraining wel aansluiten als Oostende zondag op De Schorre de training hervat. Met Musona staat er nog een sterkhouder al twee dagen aan de kant met liesproblemen. Afwachten wanneer hij kan aanpikken. Berrier trainde dan weer uit voorzorg niet met last aan de heup. (TTV)

