Lombaerts test vandaag

KV Oostende is zaterdagavond goed thuisgekomen van de winterstage in Spanje. Gisteren kregen de spelers een dagje vrij, vandaag volgt de laatste training ter voorbereiding op de match tegen Genk. De vraag is of Lombaerts morgen in actie kan komen. De verdediger verliet vorige dinsdag al het oefenkamp met een scheurtje in de long na een harde val, maar trainde de voorbije dagen wel individueel. Vandaag test hij samen met de groep en wordt beslist of hij tegen Genk in actie kan komen. Met Siani (kniestoot) en Milic (voet) bleven nog twee belangrijke pionnen enkele dagen aan de kant, maar zij moeten normaal gezien kunnen spelen. Jonckheere (hiel) is opnieuw voor onbepaalde tijd out. (TTV)

