Lombaerts "Toch speciaal om hier weer te staan" 26 januari 2018

In gedachten was zijn terugkeer naar Jan Breydel wellicht anders verlopen. Nicolas Lombaerts kon na afloop moeilijk zijn ontgoocheling verstoppen. "We hebben het weggegeven in het openingskwartier", zuchtte de verdediger. "Er lag te veel ruimte. Of we onder de indruk waren van de omstandigheden? (droog) Ik heb al andere dingen gezien." Na de moeizame start herpakte Oostende zich wel. "We zetten hoger druk - Club had daar problemen mee. We kregen zelfs redelijk wat kansen. Maar die derde tegentreffer viel te snel", aldus Lombaerts, die zijn vijfde gele kaart slikte en dus Lokeren mist. "Een belachelijke kaart - ik speelde zuiver de bal. Als ik een analyse zou maken van al mijn gele kaarten hadden dat er een paar minder mogen zijn. Ach, hopelijk kunnen we gewoon die belangrijke match van zondag winnen. Dan zijn we veilig. De voorbije maanden hebben we al te veel punten laten liggen." Veertien jaar na zijn laatste match op Olympia - met AA Gent - kon Lombaerts toch ook een beetje genieten van zijn terugkeer. "Het was lang geleden, hé. Dan is het toch speciaal om hier opnieuw te staan. Zeker omdat ik echt van Sint-Andries ben. Het is alleen zonde dat ik hier zonder punten vertrek." (VDVJ)

