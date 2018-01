Lombaerts moet rusten, operatie Jonckheere? 00u00 0

Voor Lombaerts komt de inhaalmatch tegen Racing Genk wellicht te vroeg. De sterkhouder, die na een harde klap eergisteren het oefenkamp verliet, moet verplichte rust nemen. Jonckheere heeft dan weer opnieuw last aan de achillespees. De middenvelder is net terug na meer dan twee maanden verplichte rust, maar de voorbije dagen stak de pijn opnieuw de kop op. Mogelijk moet Jonckheere deze keer wel een operatie ondergaan. Siani (dij) hervat vandaag de training na twee dagen rust. Ndenbe bezeerde zich aan de dij. Afwachten hoe ernstig zijn blessure is. (TTV)