Lombaerts mee naar zijn Sint-Petersburg 16 november 2019

Zijn voetbalschoenen heeft hij niet mee. Nicolas Lombaerts (34) stapte gisteren nochtans samen met de Rode Duivels op het vliegtuig naar Sint-Petersburg. Naar de stad waar hij maar liefst tien jaar speelde en op verliefd is geworden. De 39-voudige international droomde er al die tijd van om eens in het nieuwe stadion van Zenit te mogen spelen, maar dat is hem niet gegund. Lombaerts koos in 2017 voor KV Oostende, waar hij dezer dagen in de B-kern verkommert, en werd tegelijk al snel door Roberto Martínez gepasseerd bij de nationale ploeg. Dan maar met de vips deze kwalificatie-interland bijwonen, dacht Lombaerts die tijdens de vlucht wat kon bijpraten met enkele gewezen ploegmaats. (NP)