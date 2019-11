Exclusief voor abonnees Lokonga na gelichte optie: "Nu rustig verder praten" 13 november 2019

De tijdsdruk is weg. Anderlecht heeft de optie in het aflopende contract van Albert Sambi Lokonga (20) gelicht. "Dat zorgt ervoor dat we nu meer ruimte hebben om rustig verder te praten over een verlenging", aldus de speler, dezer dagen in Tubeke bij de nationale U21. "Ik wil graag nog twee jaar blijven, aan voorwaarden die correct zijn." Die worden mee besproken door oudere broer Paul-José Mpoku, die voor Standard speelt. Het zorgde voor polemiek: is dat wel ethisch? "Hij was er gewoon als mijn broer, niet als makelaar. We hebben thuis eens goed gelachen met de ophef. Ergens kan ik de mensen begrijpen, want dit kan raar overkomen, maar er is echt geen probleem - we hebben onze principes." (PJC)

