LOKEREN 31 januari 2018

Cevallos werd in Ecuador met succes medisch gekeurd. Hij tekende voor 4,5 jaar. Hij vertrekt pas morgen in Quito en zal dus pas vrijdag arriveren op Daknam, waar hij dan ook meteen officieel voorgesteld zal worden. Marecek trainde een eerste keer mee. Ook Miric en Maric waren erbij. Die laatste zal allicht komend weekend al in de wedstrijdselectie zit- ten. (MVS)

