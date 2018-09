LOKEREN 01 september 2018

LOKEREN ging gisteren de laatste dag van de zomermercato in zonder sportief directeur. Willy Reynders werd immers donderdagmiddag aan de deur gezet. Voorzitter Lambrecht vindt hem (mee) verantwoordelijk voor de malaise. Reynders was sinds 2010 sportief directeur van Lokeren, terwijl hij eerder ook trainer, scout en jeugdverantwoordelijke was. Of er een opvolger komt, is onduidelijk. Lokeren oefent donderdag tegen Excelsior. (MVS)