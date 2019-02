Lokeren 08 februari 2019

Musona's bloedwaarden zijn genormaliseerd. Hij trainde zonder problemen mee en is wedstrijdfit, nadat hij de windpokken had. Of De Ridder ook speelklaar is, blijft afwachten. Hij kreeg maandag een cortisonespuit in de schouder en trainde gisteren mee. (MVS)