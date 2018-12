LOKEREN 13 december 2018

00u00 0

Rechtsback Tirpan sukkelt met een stressfractuur aan de rechtervoet. De club vreest voor een maandenlange inactiviteit. Terki (ontsteking onderbeen) is twijfelachtig voor dit weekend, Van Moerzeke en De Ridder zijn nog out. Monsecour (contractuur hamstring) viel uit in de beloftenmatch, hij onderging een echo. Mujangi Bia en Mpati zijn wél weer fit; Overmeire, Hupperts en Skulason trainden weer mee en raken normaal speelklaar. (MVS)