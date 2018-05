LOKEREN 23 mei 2018

Tirpan tekende voor vier seizoenen. De rechtsback stapte gisteren in het huwelijksbootje en ging meteen met vakantie. Lokeren mag 750.000 euro bijschrijven op haar rekening: het won een proces tegen het Saoedische Al-Arabi. Dat is de club waarnaar de Braziliaanse aanvaller Junior Dutra in februari 2015 verkaste. De Arabieren weigerden destijds de hele transfersom (2,5 miljoen euro) te betalen. (MVS/AR)