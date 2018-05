LOKEREN 19 mei 2018

Tirpan (Eupen) tekent maandag op Lokeren. In extremis meldde het Italiaanse Hellas Verona zich nog, maar de voorkeur van de rechtsback gaat uit naar de Waaslanders. Verona zakte dit seizoen uit de Serie A. Lokeren treft woensdag in de finale van play-off 2 Zulte Waregem, maar Essevee is ook een sparringpartner in de voorbereiding op volgend seizoen. De match vindt plaats op 7 juli (19u) in Petegem. Lokeren hervat volgend seizoen op 18 juni. Op 26 juni wordt geoefend op Lochristi, op 29 juni op Stekene, op 1 juli op Zelzate en op 05 juli op VW Hamme. Op 11 juli trekt Lokeren naar Westerlo, op 14 juli speelt het in Goes tegen AZ Alkmaar (Ned) en op 18 juli in en tegen Lommel. Op de fandag (22 juli) zoekt Lokeren nog een Engelse tegenstander. (MVS)

