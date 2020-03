Exclusief voor abonnees LOKEREN 02 maart 2020

00u00 0

Tijdens de wedstrijd tegen Beerschot nam een delegatie van de politie plaats voor de Lokerse spionkop en het uitvak, nadat een deel van het publiek bij een dubbele achterstand bekertjes en vlaggen op het veld hadden gegooid. Nochtans hadden de spelers van Lokeren de gemoederen bedaard. Dat de politie alsnog het veld betrad, schoot bij de Lokerse fans in het verkeerde keelgat. Op sociale media doken filmpjes op waarop te zien is hoe agenten pepperspray spoten, toen de fans de poort naar het veld leken open te breken. Volgens diezelfde supporters was er géén intentie om het veld te betreden. Zij beoordelen de politieacties als buitensporig en roepen op hun kanalen op om klacht in te dienen bij Comité P. (VMRD)