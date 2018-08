Lokeren 11 augustus 2018

Ook Robin Söder trekt naar Göteborg, waar hij voor 3,5 seizoenen tekende. Maric speelt zijn 250ste wedstrijd in de Jupiler Pro League, Peter Maes zit voor de 400ste keer op de bank tijdens een competitiewedstrijd in eerste klasse. Michel en Joher vielen af. Voor nieuwkomers Jovanovic en Ben-Harush was er wél een plaats in de selectie. (MVS)