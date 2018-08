Lokeren 01 augustus 2018

Naast overbodige aanvaller Lewis Enoh en Mario Ticinovic (vorig seizoen al uitgeleend aan Hajduk Split, kans dat hij definitief verkast naar het team waar hij carrière begon, is reëel) zit er ook nog een zekere Tom De Sutter op een zijspoor bij Lokeren. De aanvaller speelde begin maart voor het laatst 90 minuten. De Sutter ligt nog een jaar onder contract, naar alle waarschijnlijkheid zal deze verbintenis later deze zomer in onderling overleg ontbonden worden. (MVS)