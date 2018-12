Lokeren zwaar gehavend uit de strijd 17 december 2018

Hoezeer de driepunter dan wel deugd deed, helemaal ongeschonden kwam Lokeren niet uit het duel tegen STVV. Integendeel. Sollied moet komend weekend in de degradatieclash/derby met Waasland-Beveren een pak sterkhouders missen. Zowel Cevallos als kapitein Overmeire kregen tegen STVV hun vijfde gele kaart van het seizoen en zijn geschorst. Daarnaast moesten Miric en Skulason met een enkelblessure naar de kant. Ook hun aantreden is hoogst twijfelachtig. Andere basispionnen als De Ridder en Tirpan waren al onbeschikbaar, waardoor Sollied deze week een heel lastige puzzel in elkaar moet passen. (MVS)