Exclusief voor abonnees Lokeren weer onderuit 19 augustus 2019

00u00 0

Ook mét spits lukte het niet. Lokeren kon ook op de derde speeldag in 1B niet winnen. Op het veld van Union ging het met 3-1 onderuit. Fixelles, Tabekou en Nielsen scoorden voor de thuisploeg, Mbayo kon in het slot nog milderen. De Brusselaars staan nog steeds op kop met het maximum van de punten. Ook Westerlo bleef opnieuw foutloos (4-1 tegen Roeselare). Na amper drie wedstrijden kijkt Lokeren al tegen een achterstand van 8 punten aan. De jongens van Glen De Boeck zijn, net als Lommel en Roeselare, nog steeds op zoek naar een eerste zege. Volgend weekend speelt Beerschot tegen Union, terwijl Lokeren OH Leuven ontvangt.

