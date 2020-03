Exclusief voor abonnees Lokeren: weer D-day zonder nieuws 10 maart 2020

't Begint wat afgezaagd te raken. Gisteren was de zoveelste D-day op Sporting Lokeren, helaas ook de zoveelste zonder nieuws. De tijd die voorzitter Louis de Vries nog heeft om de nodige gelden te vinden, is ondertussen bijna op. Voor morgen moeten de bondsschulden aangezuiverd worden, zoniet dreigt het faillissement. En dan hebben we het nog niet eens over de schuldenberg van een paar miljoen. "Morgen (vandaag, red.) sturen we sowieso in de loop van de dag een officieel communiqué uit", klonk het bij de entourage van De Vries gisteravond. (MVS/YDS)