Lokeren verslagen: "Degradatie is terecht” Jan Mosselmans Daimy Van den Eede

04 maart 2019

00u00

Bron: VTM NIEUWS 0 De Krant Het is nu mathematisch zeker: na 23 jaar zakt Sporting Lokeren uit eerste klasse. Lokeren stond van begin tot einde laatste en dan is de conclusie snel getrokken: "De degradatie is terecht. Er was gewoon een gebrek aan kwaliteit", zeggen ook de sterkhouders Overmeire en Deschacht. Alle Lokerse hoop ligt nu bij de KBVB die zich over het omkoopschandaal en het dossier Moeskroen moet buigen.

Bestond er nog een waterkans op het behoud, dan werd die gisteren helemaal tenietgedaan. En o ironie: uitgerekend Anderlecht, de ex-ploeg van Olivier Deschacht, bezegelde het lot van de Lokeraars definitief. "Mentaal heb ik twee weken geleden al de knop omgedraaid", zei Deschacht, die in de heenmatch nog scoorde, gisteren. "Na de 3-1-nederlaag op Standard was voor mij ons lot bezegeld. Niet dat ik mij de laatste wedstrijden niet meer voluit gegeven heb. Deze week hebben we er nog alles aan gedaan om die laatste strohalm te pakken. De trainer had ons met intensieve en tactische trainingen goed voorbereid op deze beslissende wedstrijd. Maar we moeten eerlijk zijn: we waren dit seizoen gewoon niet goed genoeg. Er was een manifest gebrek aan kwaliteit in onze selectie. Maar neen, beklagen doe ik me niets. Ik wist waaraan ik begon toen ik hier tekende. Misschien zijn de komende twee weken wel de laatste uit mijn carrière. We zien wel, misschien komt de redding wel uit Brussel."

“Eén lange lijdensweg”

Voor Lokerenkapitein en -boegbeeld Killian Overmeire, komt de degradatie bijzonder hard aan. "Dit seizoen was één lange lijdensweg. Er zijn fouten gemaakt, op alle niveaus. Ik wil hier nu zeker niet op één iemand in het bijzonder schieten, maar er was gewoon een gebrek aan kwaliteit. We hebben gefaald, ik voel schaamte, zoveel emoties, dit doet echt pijn."

Hoe moet het nu verder? "23 jaar geleden heb ik hier gevoetbald en qua infrastructuur en omkadering is het hier nog steeds hetzelfde", aldus Deschacht. "Ik hoop dat de club aan iets nieuws kan beginnen, zowel sportief als extra-sportief."

"Er moet nu inderdaad een sterk signaal van de club komen", beaamt Overmeire. "De club moet met een ambitieus project komen en aangeven waar ze naartoe wil. We horen ook van alles over mogelijke overnemers, maar alles is zo vaag, zo weinig concreet. Ik wil meewerken aan een nieuw project bij Lokeren, maar dan moet men met een goed plan komen, toekomstgericht."

Footgate en Moeskroen

Lokeren rouwt en toch hing in de wandelgangen van Daknam gisteren een sfeer van: het komt nog wel goed. Lokeren volgt immers van nabij de dossiers in het Footgate-schandaal waarbij onder meer Beveren en KV Mechelen zijn betrokken. Maar ook het dossier Moeskroen zou in het voordeel van de Lokeraars kunnen spelen. Lokeren zou wel eens kunnen profiteren van een sportieve sanctie voor één van deze clubs. (MJR)