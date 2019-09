Exclusief voor abonnees Lokeren scoort na 10.34 seconden: 2de snelste goal ooit in België 27 september 2019

00u00 0

10 seconden en 34 honderdsten. Veel rapper kan je niet scoren. Giorgi Beridze lukte gisteravond de op één na snelste goal ooit in België. 't Was nog een pareltje ook. De huurling van AA Gent krulde de bal enig mooi voorbij Sinan Bolat. Het was voor de Georgische belofteninternational z'n eerste treffer in Lokerse loondienst. Enkel Victor Osimhen - toen bij Charleroi, nu bij Lille - wist in ons land sneller de weg naar doel te vinden. Op 26 mei prikte de Nigeriaan na 8.15 seconden raak. Opvallend nog: zowel het doelpunt van Osimhen als dat van Beridze werden gescoord tegen Antwerp. The Great Old heeft dus zowel in de competitie als in de beker het record van snelste tegengoal in handen. (MVS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis