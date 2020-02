Exclusief voor abonnees Lokeren met één been in play-downs, westerlo op kop 13 februari 2020

Lokeren beet in 1B met 3-2 in het zand op Westerlo. Het betrof een door de storm uitgestelde wedstrijd. Lokeren lijkt nu de play-downs nauwelijks nog te kunnen vermijden. Met nog drie speeldagen te gaan, blijft Lokeren als rode lantaarn in de reguliere stand zeven punten achter op het veilige nummer zes, Lommel. Westerlo deed een goede zaak. De Kempense club springt naar de leiding in de strijd om de tweede periodetitel. Westerlo telt evenveel punten als OH Leuven, Beerschot en Virton, maar leidt op basis van het aantal zeges en een beter doelsaldo. (BF)

