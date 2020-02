Exclusief voor abonnees Lokeren laatste keer in actie tegen Roeselare? 21 februari 2020

Lokeren zou normaal gisteren communiceren over zijn toekomst. De club liet weten dat er pas ten vroegste vandaag nieuws zal zijn. Onduidelijkheid troef dus. Wat zich ondertussen meer en meer aftekent, is dat de wedstrijd van dit weekend op Roeselare - áls die al gespeeld wordt - allicht de allerlaatste van het seizoen zal zijn voor Lokeren. Op de laatste speeldag zou het thuis Beerschot moeten ontvangen, maar dat wordt onmogelijk, gezien er geen stewards, geen levering van drank, geen catering en ook geen beveiliging is. Des te meer omdat het om een risicomatch gaat. Het is nog maar de vraag in hoeverre spelers zich nog kunnen opladen om dit weekend als 'vrijwilligers' te spelen. (MVS)

