Exclusief voor abonnees Lokeren in aanleg van schorsing 06 maart 2020

00u00 0

Lokeren is door de voetbalbond nog maar eens op de vingers getikt. In 'Sportleven', dat alle officiële publicaties van de KBVB-instanties verzamelt, stond gisteren dat Lokeren "in aanleg van schorsing van sportactiviteiten" is, "voor verschuldigde bedragen aan de KBVB". In mensentaal: Lokeren heeft bondsschulden en als ze die niet binnen de zeven dagen betalen, riskeren ze een schorsing. Dat kan dan weer resulteren in forfaitnederlagen, zelfs schrapping behoort tot de mogelijkheden. De bond bekijkt het dossier-Lokeren op 19 maart op haar raad van bestuur. Dat is één dag voor de play-downs tussen Lokeren en Roeselare zouden beginnen. De Wase club, die laatste eindigde in 1B, zit al maanden in zware financiële problemen. Spelers en trainers staken al heel de week, omdat ze niet al hun loon kregen. (MVS)

Aanbieding loopt nog 00 dagen 00 uren 00 minuten 00 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode

Meer over Lokeren

sport

sportdiscipline

voetbal

KBVB