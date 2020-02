Exclusief voor abonnees Lokeren hult zich in stilte 22 februari 2020

Stilte voor de storm? Feit is dat er gisteren merkwaardig genoeg niks te melden was op Lokeren. 's Morgens zette de club een bericht op haar site, waarin ze zegt dat "de club zal trachten de bestaande pistes die de toekomst van Sporting Lokeren kunnen vrijwaren, te synchroniseren en te finaliseren". VTM kreeg later Louis De Vries aan de lijn. "Ik mag geen zaken prijs geven, ik heb daarvoor moeten tekenen om deze zaken discreet af te handelen", vertelde hij. "Als ik er niet meer in had geloofd, had ik al lang de handdoek gegooid. We zijn er hard mee bezig, continu. Verder kan ik niets zeggen. Wat ik zeg, wordt me achteraf verweten." (MVS)