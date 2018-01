Lokeren haalt Ecuadoraans toptalent 29 januari 2018

Sporting Lokeren staat op het punt een toptransfer te realiseren. De Wase club is rond met José Francisco Cevallos Jr., een 23-jarige Ecuadoraanse international. Zaak is om de papiermolen rond het nummer 10 vóór woensdagnacht - dan sluit de wintermercato - rond te krijgen. Cevallos speelde ondanks z'n jonge leeftijd al 191 wedstrijden bij tienvoudig kampioen LDU Quito. Als 17-jarige deed hij ook twee jaar ervaring op bij de U19 van Juventus. Op Daknam ligt een contract voor 4,5 jaar klaar. Morgen arriveert hij normaal in ons land en wordt hij medisch gekeurd. Cevallos kon ook naar Mexico en de Argentijnse topclub Independiente, maar wil graag doorbreken in Europa. (MVS)