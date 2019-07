Exclusief voor abonnees Lokeren: "Focus op de toekomst" 12 juli 2019

Een burgerlijke rechtzaak, miljoenenclaim of ingebrekestelling van de voetbalbond? Straffe taal die Lokeren-advocaat Walter Van Steenbrugge gisteren sprak naar aanleiding van de uitspraak van het BAS. Vandaag positioneert Lokeren zich 'zachter' dan de oplopende emoties van het eerst uur. Het ziet er niet naar uit dat de Waaslanders nog stappen gaan ondernemen. "Wij geven geen verdere commentaar, maar focussen ons op de toekomst. Wij willen dat de club in een positief daglicht komt te staan. Wij willen een leuk verhaal brengen, de lat hoog leggen en de nieuwe wind die hier waait vertalen naar sportieve successen", klonk het. Lokeren maakt er al even geen geheim van zich te focussen op een seizoen 1B. (MVS)