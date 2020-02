Exclusief voor abonnees Lokeren-fans eisen ontslag voorzitter De Vries 03 februari 2020

"Louis buiten! Louis buiten!" Een aanzienlijk aantal Lokeren-supporters troepten zaterdagavond samen om het ontslag van voorzitter Louis de Vries te eisen. De zesde thuisnederlaag van het seizoen bleek de druppel, het nieuws van vrijdagmiddag over het aanhoudende transferverbod stak het vuur aan de lont. Het Lokerse clubbestuur draaide zijn supporters wekenlang een rad voor de ogen. Het zou wel in orde komen, dat transferverbod. De club mikte op 10 januari om opnieuw transfers te mogen doen - uiterst noodzakelijk met het oog op de degradatiestrijd. Daarna werd die deadline steeds één weekje opgeschoven. Op 31 januari draaide de transfercarroussel op volle toeren. Behalve op Daknam. Het geld van de investeerders bleek plots pas volgende week beschikbaar te zijn. Dus: géén versterking. Lokeren liet zijn supporters wachten op Godot. Dat bleek de druppel te veel voor het publiek. Donderdag is er een overleg tussen de fans en het bestuur. (VMRD)

