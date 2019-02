Lokeren dumpt Jovanovic alweer 01 februari 2019

00u00 0

Djordje Jovanovic - sinds woensdag in de B-kern - bereikte een akkoord voor vier seizoenen met de Spaanse tweedeklasser Cádiz CF. De Ridder (schouder) is normaal out voor morgen. Musona (windpokken) onderging een nieuw bloedonderzoek. Mbayo, De Ruyver en Symons zitten voortaan in de A-kern. (MVS)