Lokeren: De Witte in, De Ridder out 27 augustus 2019

Druk dagje op Daknam gisteren. Steve De Ridder (32) tekende voor twee seizoenen bij STVV en kan dus aan de slag blijven in 1A. Met zijn vertrek werd er bij Lokeren budgettaire ruimte vrijgemaakt voor Seth De Witte. De 31-jarige verdedigende middenvelder/verdediger komt transfervrij en tekende gisteravond voor 1 + 1 jaar. Hij verliet afgelopen zomer KV Mechelen. Nog bij Lokeren is ook Mickaël Tirpan op weg naar de uitgang. De rechtsback zit al even in de B-kern en schermt nu met belangstelling uit Frankrijk en Italië. (MVS)