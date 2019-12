Exclusief voor abonnees Lokeren brengt financiële zaakjes op orde 17 december 2019

Kruipt Lokeren alsnog uit het dal? Sportief rechtten de Waaslanders afgelopen weekend de rug met een knappe prestatie op Union, en ook extrasportief lijken ze hun zaakjes stilaan op orde te krijgen. Zo heeft het Lokerse bestuur al haar achterstallige facturen betaald en heeft het met ex-coach De Boeck en zijn staf een akkoord gevonden over een ontslagvergoeding. Die werd inmiddels ook uitbetaald. Over welk bedrag het in totaal gaat, is niet bekend. (VMRD/MVS)