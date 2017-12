Lokeren boos op KV Mechelen 00u00 0

Lokeren is niet te spreken over de handelswijze van KV Mechelen. Dat legde Abou Ouattara, een Burkinese spits van 18, voor 3,5 jaar vast. "Terwijl de speler eerder bij ons testte én een voorakkoord tekende, omdat hij nog geen 18 was toen", vertelt sportief directeur Willy Reynders. "Dat KV Mechelen nu met de speler gaat lopen: sorry, dat doe je niet. Ze gaan hier nog van horen." Bij Mechelen waren ze zich van geen kwaad bewust. (MVS)