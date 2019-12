Exclusief voor abonnees Lokale buien HET WEER 23 december 2019

00u00 0

Vandaag is het wisselend tot zwaarbewolkt en blijft het zo goed als droog in Vlaanderen. Met momenten kunnen er zelfs flinke opklaringen voorkomen. Over het zuiden en zuidoosten van het land vallen er soms enkele regenbuien of zijn er perioden met lichte regen. De maxima liggen gemiddeld rond 9 of 10 graden. Er staat een overwegend matige wind uit het west-zuidwesten, met windstoten tot 50 km/u.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Vlaanderen

weer

Ardennen

Kerstmis

Maxima